El pueblo de Zamora con carácter gallego que celebró un referéndum para ser parte de Galicia

Hablan gallego sanabrés, al que llaman portexo, y se encuentra tan solo unos tres kilómetros de la frontera con Galicia. Por eso, y por una falta de respuesta por parte de la Junta, el pueblo de Porto, situado en la provincia de Zamora, votó en el 2018 dejar de formar parte de Castilla y León. La alternativa lógica era Galicia.

"Nuestra entrada natural al pueblo es por Galicia", explica el alcalde de hoy en día, Francisco Blanco, que además hace siete años era concejal de la oposición y formaba parte de la organización que impulsó la votación. La Plataforma 102 pedía entonces una carretera de acceso a la localidad, una promesa "incumplida" por parte del gobierno autonómico.

Ante la falta de respuesta, en el municipio decidieron organizar una recogida de firmas con la posterior realización de una encuesta con urnas en la que el pueblo expresó su deseo de dejar de formar parte de la Junta de Castilla y León. Estas acciones se combinaron con protestas durante dos años en las ferias mensuales que allí se celebran.

La presión obtuvo algunos resultados. En un primer momento se planteó un proyecto valorado en 13 millones de euros que, sin embargo, no se llegó a ejecutar. "Al final optaron por hacer un proyecto bastante más bajo que el que habían prometido y quedó bastante deficiente. Mejoraron la plataforma de la carretera, pero no se realizaron ciertas cosas que venían en el proyecto inicial", explica Blanco. El presupuesto final quedó en 3,5 millones de euros.

El pueblo de Porto se movilizó demandando una carretera de acceso en el 2018. Cedida

Este avance, "aunque la diferencia es tremenda con el proyecto inicial", se logró gracias a esta original forma de protesta. "Hubo una repercusión a nivel nacional. Nos llamaban periódicos de otras autonomías e incluso de Portugal", relata el ahora alcalde. "Eso obviamente llamó mucho la atención y se pusieron las pilas", añade.

El pasado gallego del pueblo

Además de la proximidad geográfica y el rechazo a la actuación del gobierno autonómico, son más cuestiones las que unen el pueblo de Porto con Galicia.

Para empezar, el origen de su nombre puede estar en la lengua gallega. "Porto realmente es un nombre gallego. No sabemos si procede del vado del río, porque a eso lo llamamos porto, o si se refiere al 'puerto' de montaña", indica el alcalde.

Además, aquí se habla portexo, que es como llaman a la variante del gallego oriental que hablan. El ahora regidor explica que "tenemos una cultura gallega y un idioma casi gallego. Nuestra idiosincrasia local se asemeja mucho a la gallega".

"Tenemos una cultura gallega y un idioma casi gallego. Nuestra idiosincrasia local se asemeja mucho a la gallega" Francisco Blanco, alcalde de Porto

De haberse adherido a Galicia, esta no sería la primera vez en la historia que el pueblo de Porto forma parte de la región. "Porto perteneció a Galicia durante un período de tiempo. Hay mapas de entre el 1700 y el 1800 que muestran esta localidad dentro del término de la Galicia de entonces", señala Blanco.

La España vaciada

Desde el 2018, las reclamaciones han quedado en "stand-by" y a esa carretera de acceso se han sumado reivindicaciones de la España vaciada.

De pertenecer a Galicia, Porto seguiría siendo uno de esos pueblos "de la periferia", afrontando también problemas de localidades pequeñas que tienen como principal reto la despoblación. En la última década, el censo de este municipio ha pasado de superar los 200 habitantes a rondar los 150.

Blanco es, aun así, optimista. "Tenemos un potencial muy bueno para crecer económicamente y en cuanto a población", asegura, con el turismo de montaña y las infraestructuras como principales apuestas.

Este pueblo zamorano está situado en el parque natural Lago de Sanabria, un enclave con la naturaleza como protagonista y en el que ya se ha proyectado una iniciativa de turismo de aventuras con una tirolina, un puente tibetano y una vía ferrata.

Por otra parte, las centrales hidroeléctricas son otra fuente de riqueza para el municipio, "que nos están proporcionando los medios económicos para subsistir como entidad local y poder afrontar partidas económicas con fondos propios".

Aunque no hay un movimiento para que Porto sea gallego, esta es una sensibilidad que todavía se palpa en sus calles. "Hay quien piensa que deberíamos pertenecer a Galicia. No creo que administrativamente o legalmente sea fácil, pero no descartamos retomar la propuesta como medida de presión", afirma el alcalde.