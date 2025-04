Rueda, tras la manifestación contra los recortes en sanidad: "Es injusto hablar de sanidad tercermundista"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, valoró la manifestación celebrada ayer con respecto a la situación sanitaria. "Creo que hay margen de mejora. Me escucharon muchas veces que en algo tan importante como la sanidad, siempre lo hay. Algunas de las cosas que se dijeron, principalmente participantes políticos por el grado de polinización impulsado por el BNG sobre todo, es el partido del no a todo, no a reconocer ninguna mejora, tendremos ocasión de responder en la sesión de control y contrarrestar las cosas que se están diciendo y no son verdad", afirmó a preguntas de los periodistas al término de la reunión del Consello.

"Es injusto hablar de sanidad tercermundista. Un día vale manifestarse contra una cosa y otro día contra otra, son los de siempre. La gente que quiere mejoras en la sanidad, la Xunta está con ellos y seguiremos haciendo todo lo posible para mejorar esto", dijo.

Además, el presidente gallego dejó claro su parecer sobre la situación actual: "Daré datos en la sesión de control también sobre la política sanitaria. Cualquier aumento no va a superar los aumentos producidos en la época del bipartito, que es la última oportunidad de gobernar los que ahora lo denuncian. Pido más coherencia y menos hipocresía, mejorar las líneas marcadas. ¿Reducir las listas de espera? La Xunta también quiere. ¿Que haya más especialidades y mejores instalaciones, y más capacidad para resolver problemas? La Xunta también quiere. ¿Que haya una mejor atención primaria con más profesionales? La Xunta también quiere. Reclamamos al gobierno central que haga su parte también, que no la hizo. A mejorar la sanidad pública le dedicamos casi la mitad del presupuesto".