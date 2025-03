Alerta de la Aesan: ordena la retirada en Galicia de caldos y sopas en estos conocidos supermercados

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades de Castilla y León relativa a la presencia de apio no incluido en el etiquetado en sopas y caldos deshidratados.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido en las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Islas Canarias, Islas Baleares, Madrid y País Vasco, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Contienen apio y no lo especifican

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada del mercado de varios lotes de sopas y caldos deshidratados de la marca Calnort. Contienen apio y no lo especifican. No obstante, este incidente afecta únicamente a la población alérgica al apio. "El consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población", informa Calnort en un comunicado.

Los productos y lotes afectados, distribuidos en conocidos supermercados, son los siguientes:

Marca Alipende

Producto Lote Fecha de caducidad Formato Caldo de pollo 250652 05/09/2027 24 pastillas Caldo vegetal 250642 04/09/2027 12 pastillas

Marca Consemur

Producto Lote Fecha de caducidad Formato Caldo de pollo 250646 04/09/2027 12 pastillas

Marca Consum

Producto Lote Fecha de caducidad Formato Caldo de pollo 250482 y 250492 19/08/2027 y 20/08/2027 12 pastillas

Marca Coviran

Producto Lote Fecha de caducidad Formato Caldo de pollo 250573 y 250502 28/08/2027 y 21/08/2027 24 pastillas Caldo vegetal 250505 21/08/2027 24 pastillas

Marca Eroski

Producto Lote Fecha de caducidad Formato Sopa de pollo con fideos 2504310 y 250484 14/082027 y 19/08/2027

Como medida de precaución, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) recomienda a las personas con alergia al apio que pudieran tener los productos anteriormente mencionados en sus hogares que se abstengan de consumirlos. El consumo de estos productos no comporta ningún riesgo para el resto de la población.

"Para proceder a la retirada, solicitamos que previamente recopilen todo el producto posible y procedan a informarnos con la cantidad de producto final afectada", informa la marca Calnort. Una vez recibida su comunicación, "procederemos a la retirada del producto y a la realización del abono correspondiente".

El apio es un ingrediente común en alimentos procesados y un alérgeno alimentario importante en Europa que se encuentra en la lista de ingredientes de declaración obligatoria de la Unión Europea (UE). Los síntomas de alergia más comunes son: hormigueo o picazón en la garganta o en la boca, si bien también pueden producirse erupciones como urticaria.

Los síntomas más serios pueden incluir hinchazón de la cara, dolor abdominal, náuseas y vómitos, asma severa, etc.