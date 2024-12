Galicia vivirá en 2025 un invierno más cálido y más seco de lo habitual

Galicia ha vivido este 2024 uno de los otoños más cálidos desde que hay registros. En concreto se trata del sexto más cálido de la serie histórica (desde 1961), y también uno de los más húmedos, y todo apunta a que el invierno seguirá la misma tendencia y será asimismo uno de los más cálidos y más secos. Así lo ha detallado este martes Francisco Infante, delegado de la AEMET en Galicia, quien ha asegurado que se trata de un "indicador claro del cambio climático".

Por meses, septiembre fue más frío de lo habitual y también más lluvioso, en especial por la influencia de la borrasca Aitor. Octubre fue más caluroso, con temperaturas mínimas elevadas y aún más lluvioso, y dejó varias jornadas de vientos fuertes por el ciclón Kirk. Finalmente, noviembre ha sido "extremadamente caluroso", y seco, una tendencia que continúa en lo que llevamos de diciembre.

De hecho, el balance climático del 2024 apunta en esa dirección y según el delegado lo más probable es que acabe barriendo al año pasado y se sitúe a la cabeza como el más cálido. Una tendencia que se observa desde hace 10 años, de modo que cada año supera al anterior en este aspecto.

En Galicia ha sido de hecho el segundo más cálido desde 1961, empata con el de 2022 y solo es superado por el de 2023. Además, este año ha habido en la comunidad gallega un 25% más de precipitaciones de lo normal, "por lo que fue de los más húmedos de la serie histórica", ha indicado.

Respecto al pronóstico para el primer trimestre de 2025, Infante ha explicado que existe una "alta probabilidad de que sea más cálido de lo normal". En cuanto a las precipitaciones, aún hay incertidumbre pero podría ser también algo más seco.

A este respecto, ha recordado que aún "no se puede concluir nada" y esas estimaciones no indican que tenga que producirse un episodio de sequía, ya que "venimos de un año muy húmedo y un ligero descenso de las precipitaciones no tiene por qué implicar nada", ha añadido.