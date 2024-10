Los sindicatos apuntan a un gran seguimiento en Galicia de la huelga de transporte de viajeros

Primeras horas de huelga a nivel nacional en el transporte de viajeros. Este lunes se ha experimentado una reducción en el servicio en toda España, no siendo Galicia una excepción. Según los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, en la comunidad gallega se está produciendo un "gran seguimiento" de los paros.

La huelga estatal busca exigir la aplicación de coeficientes reductores para una jubilación anticipada, con ambos sindicatos orgullosos del seguimiento obtenido en estas primeras horas "a pesar de los elevados servicios mínimos" y la "desaparición de la CIG, que no se sumó a la convocatoria".

Las próximas jornadas de huelga convocadas a nivel nacional que afectarán también a Galicia serán los días 11, 28 y 29 de noviembre, a los que se suman el 5, 9 y 13 de diciembre. En caso de no llegar a un acuerdo antes de esa última fecha, los paros pasarían a ser indefinidos. Desde los sindicatos han querido lamentar "las consecuencias que esta huelga pueda ocasionarles a las personas usuarias".

Incidencias

La primera jornada de huelga ha dejado algunas cancelaciones y retrasos puntuales de líneas de autobuses a nivel gallego, incluidas las escolares. El responsable de Movilidad de UGT, Martín Martínez, ha explicado que, por lo general "solamente están saliendo servicios mínimos", según declaraciones recogidas por Europa Press.

En el caso particular de Santiago de Compostela, desde el Concello ratificaron que a primera hora hubo autobuses que "no pudieron salir por la presencia de piquetes", aunque sí lo permitieron a los servicios que circulan hacia los hospitales. En A Coruña no se han registrado incidencias relacionadas con la huelga.