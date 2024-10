Nueva jornada de retrasos en la alta velocidad de Galicia: "Llegamos más de 3 horas tarde"

Suma y sigue en los retrasos de la alta velocidad que conecta Galicia con Madrid. Los viajeros del Alvia 04354 con salida Ourense a las 14:50 horas y llegada a Madrid a las 17:30 horas de este martes llegaron a su destino con más de tres horas de retraso.

Una "incidencia técnica" impidió que el tren saliese, siquiera, de la estación de Ourense. Los viajeros ya sospechaban que algo iba mal, ya que, según relata una testigo a Quincemil, "la luz se fue en tres o cuatro ocasiones y, de hecho, la cafetería no funcionaba porque no había electricidad".

El personal del tren informó a los pasajeros de que la avería no tendría rápida solución, por lo que lo mejor era esperar a que llegase un tren de Madrid del que poder hacer uso. Eso sí, debían esperar a que se vaciase y que terminasen las tareas de limpieza. Por lo menos, afirman los afectados, dejaron salir a los pasajeros del tren para estirar las piernas en la propia estación. "Todo sin irnos muy lejos, claro", explica Carmen, una de las pasajeras.

Tras dos horas y media de espera, los viajeros por fin pusieron rumbo a Madrid y, aunque desde Renfe les trasladaron que continuarían el viaje sin más incidencias y que el tren "debería llegar a Madrid-Chamartín en torno a las 19:50 horas", vivieron una nueva demora.

Al llegar a Segovia se informó por megafonía que el maquinista del tren llevaba demasiadas horas conduciendo, por lo que era necesario hacer un receso en aras de la seguridad. El inconveniente sumó otros 45 minutos de dilación.

Con algo más de tres horas de retraso, los usuarios del Ave por fin pusieron pie en tierra. Pasadas las 20:40 horas, aproximadamente, llegaron a la estación de Chamartín.

Al ser un retraso superior a 90 minutos, los pasajeros tienen derecho a reclamar el 100% de su billete. No obstante, los daños no son solo económicos. Carmen explica que "tenía planes por la tarde en Madrid y no voy a poder hacerlos", aunque el motivo de su viaje —una reunión de trabajo— no se ha visto afectada.

"Cogí ya el viaje en la víspera por precaución. Con este servicio nunca puedes saber si llegarás a Madrid a la hora. No es una alternativa real", indica crítica. "Nos han vendido la alta velocidad a Galicia como el invento del siglo y no es así", zanja.