La gallega Margarita Hermo: "Para luchar contra las enfermedades, la investigación es esencial"

La localidad coruñesa de Boiro acoge el próximo domingo 29 de septiembre la IV Andaina Solidaria Jealsa, un evento benéfico que tiene como finalidad concienciar y recaudar fondos para la investigación de la leucemia.

La iniciativa, que este año celebra su cuarta edición, está organizada por la conservera boirense Jealsa. Tendrá un recorrido de 10 kilómetros y comenzará a las 10:00 horas, en la Praza de Galicia de la localidad. Para participar es necesario inscribirse previamente por un precio de 5 euros.

Todo el dinero recaudado se destinará a la Fundación Stop Leucemia, entidad gallega que apoya la investigación contra la lucha del cáncer hematológico a través de sucolaboración con el Grupo de Hematología Computacional y Genómica del IDIS de Santiago. La directora de Relaciones Institucionales de Jealsa, Margarita Hermo, explica a Quincemil cómo surgió esta iniciativa solidaria.

Pasada edición de la Andaina Solidaria Jealsa. Cedida

¿Cómo surge la idea de hacer esta andaina solidaria?

En Jealsa organizábamos una carrera popular pero decidimos darle un sentido social y hacerla benéfica. De forma paralela y de casualidad, me escribió por LinkedIn Adrián Mosquera, médico en el Hospital de Santiago que buscaba financiación para llevar a cabo un proyecto de investigación centrado en aplicar inteligencia artificial en el diagnóstico del cáncer hematológico.

Jealsa es una empresa muy ligada a la investigación y a los centros sanitarios del entorno y, además, a nivel personal tocó mi fibra sensible porque mi padre falleció de cáncer hematológico. Así que fui a Santiago a conocer a Adrián y a su equipo y cuando vi la ilusión con la que me hablaba del proyecto y los pocos medios que tenía, lo tuve claro. Lo que recaudásemos sería para ellos. Y así nació la Carrera/Andaina Jealsa.

¿Cuándo empezáis a colaborar con la Fundación Stop Leucemia?

En aquella primera edición la fundación aún no existía, por lo que el dinero recaudado fue a favor de la Asociación Gallega de Afectados por Transplantes Medulares y Enfermedades Oncohematológicas -Asotrame-.

Al siguiente año ya se había creado la Fundación Stop Leucemia, que además iba a colaborar con el proyecto del doctor Mosquera. Así que decidimos empezar a trabajar con ellos, para dar a conocer esta entidad gallega y seguir colaborando con el proyecto. Para luchar contra las enfermedades, la investigación es esencial.

¿Cómo ha ido evolucionando el evento en estos tres años?

Se ha convertido en un evento familiar al que van padres, hijos y mascotas. Es una jornada de fiesta. Además, buscamos rutas que sean sencillas y hermosas, intentamos hacer un recorrido en el que vayamos por la costa y descubrirle a la gente parajes desconocidos.

Además, el año pasado decidimos convertir la carrera-andaina en solo andaina porque nos dimos cuenta qué personas querían colaborar. Eran personas de todas las edades y de todas las condiciones físicas, a las que la caminata se le hacía mucho más sencilla.

Queremos que sea un evento solidario que todo Boiro sienta como propio Margarita Hermo

¿Y cómo ha sido la respuesta vecinal?

Cada año crecemos más. El año pasado tuvimos una participación de más de 1.000 personas y este año esperamos superar la cifra. De hecho, este miércoles teníamos ya más de 700 inscritos y esperamos ese empujón final.

Además, contamos con el apoyo del Concello y de varias empresas de la localidad, que se encargan desde el catering, al avituallamiento, a que no nos falten tiritas ni crema solar. Queremos que se implique toda la localidad, que sea un evento solidario de todo el pueblo y que todo Boiro lo sienta como propio.

Pero contáis con asistentes de otros puntos de la comarca.

Sí, no hay que ser de Boiro ni de Jealsa para participar. Invitamos a todo el mundo a que venga, esto es para toda persona que quiera colaborar con la causa.

Muchas veces no somos conscientes de la importancia de dedicar recursos para investigar la enfermedad Margarita Hermo

Con esta cuarta edición demostráis la importancia de consolidad iniciativas solidarias como esta.

Si, es una jornada en la que ves a muchas familias y vecinos colaborando. Además, es una oportunidad de enseñarles a los más pequeños lo que es la solidariedad ya que con 5 euros -lo que cuesta inscribirse-, se ayuda a muchos pacientes y a sus familias.

Muchas veces no somos conscientes de la importancia de dedicar recursos a las nuevas tecnologías para investigar la enfermedad y para mejorar la calidad de vida, que los pacientes y sus familias estén acompañados en todo momento.

¿Hasta cuándo podemos inscribirnos?

El plazo de la inscripción online finaliza este jueves 26 - a las 23:59 horas - y el viernes podrán hacerlo presencialmente en las oficinas de Jealsa, en Boiro. Además, el domingo también podrán inscribirse en el propio lugar, en la Praza de Galicia, antes de las 10:00 horas.

Y para aquellos que no puedan asistir, ¿cómo pueden colaborar con la iniciativa?

En la inscripción online se puede adquirir el 'dorsal solidario', donde cada persona puede hacer su aportación y colaborar con la causa con lo que estimen.

Mi vinculación familiar con el cáncer es una de las motivaciones que me lleva a intentar poner mi grano de arena en la lucha contra la leucemia Margarita Hermo

El pasado mes de junio te nombraron embajadora de honor de la Fundación Stop Leucemia. ¿Este año es más especial la andaina?

Fue una sorpresa para mi, no me lo esperaba. Para mi es un honor y una responsabilidad y así lo tomo. La vinculación familiar con el cáncer hematológico es una de las motivaciones que me lleva a intentar poner mi grano de arena en la lucha contra la leucemia para que los pacientes de esta enfermedad puedan tener las mejores condiciones de vida y vivir lo máximo posible. Lamentablemente, por mi padre no pude hacer nada en aquel momento, pero si puedo hacer que una persona no pase por lo que pasamos nosotros, me doy por satisfecha.