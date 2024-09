Alerta en Galicia por una nueva estafa en la Seguridad Social: No cedas tus datos bancarios

En los últimos meses son varias las estafas detectadas en nombre de organismos oficiales. Una de las más sonadas la de la DGT por SMS en el que se advierte de que "se trata del último recordatorio de una multa pendiente de pago" que lleva a un enlace en el que cubrir datos personales y bancarios para realizar el abono. Ahora, está en auge otra relacionada con la Seguridad Social que llega a los ciudadanos por carta.

Desde las redes sociales de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) se ha informado al respecto adjuntado en un tuit la supuesta carta enviada en la que figura: "Es necesario que nos envíe la siguiente documentación debido a que la ley que entró en vigor el pasado mes y debido al ataque informático en los sistemas de Hacienda y Seguridad social muchos de los datos de los ciudadanos se han perdido".

Además, en el documento figura a su vez que "ante todo va a haber un incremento de las prestaciones, jubilaciones por lo que es necesario que nos adjunte la siguiente documentación si es tan amable: fotos de ambas caras del DNI o NIE, foto del estracto bancario donde usted aparezca como titular u autorizado en una entidad bancaria y última cantidad que cobró el mes pasado, una estimación".

Por último, se informa de que "el incremento será de 75 a 150 euros dependiendo el caso" y lo firma la supuesta Directora general del INSS. Nada de esto es cierto y así lo ha querido dejar claro este organismo con una publicación en la que advierte que "No, nosotros no te hemos enviado esta carta. Si la recibes, no hagas caso. Los malos, quieren robarte tu dinero. ¡Comparte!".

A esto añaden que "nosotros nunca vamos a pedirte datos sensibles. ¿Hemos sufrido un ataque y hemos perdido tus datos, pero no tu dirección ni tu nombre? ¿Sólo hemos perdido tu cuenta bancaria? ¿La carta es de la TGSS pero la firma el INSS? Desconfía siempre. Si dudas, dínoslo y te ayudamos".

Asimismo, antes de la publicación de estas advertencia son numerosos los usuarios que han dejado constancia en rede de las dudas que les ha suscitado esta carta debido a las llamativas faltas de ortografía y ausencia de signos de puntuación, junto a un mail de contactO de una cuenta de Outlook, algo poco habitual en un organismo oficial.