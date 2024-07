El PP aprueba en solitario el techo de gasto de la Xunta para 2025 con el rechazo de BNG y PSdeG

El Partido Popular ha aprobado en solitario -con el rechazo de BNG y PSdeG, además de la abstención de Democracia Ourensana-, en un pleno del Parlamento gallego este miércoles, el techo de gasto de la Xunta para 2025, de 13.954 millones de euros (+2,5%). Es el límite más alto de la serie histórica y servirá para la elaboración de los presupuestos del próximo año.

En su intervención en la Cámara, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha destacado que Galicia se convierte así en "a primeira comunidade" en aprobar su techo de gasto para 2025. Un extremo que permitirá aprobar los presupuestos gallegos de 2025 "en tempo e forma", ya que entrarán en la Cámara gallega antes de que termine la fecha límite marcada del 20 de octubre, según indica EuropaPress.

Asimismo, asegura que son unas cifras realizadas con la "máxima prudencia" ante los riesgos geopolíticos existentes y la "inestabilidade" de España, refiriéndose a la situación del Gobierno central, que no tiene presupuestos para 2024 y que contó con una "derrota parlamentaria" en su primer trámite para los de 2025.

"Para 2025 temos un límite de gasto non financeiro no que os recursos autonómicos, atendendo á taxa de referencia, medran un 3,2%, ata os 11.419M€; o límite de gasto ordinario aumenta un 3%, ata os 13.492M€; e o límite de gasto total, o ordinario, sumado os Fondos Next Generation, increméntase nun 2,5%, ata os 13.954 millóns de euros, a cifra máis alta da historia da Comunidade", ha detallado.

Sobre la financiación comunicada esta semana por el Gobierno para Galicia de cara a 2025, Corgos explica que, si bien las entregas a cuenta suben un 9,5% -hasta un total de 10.262 millones-, la financiación autonómica en su conjunto tan solo aumentará un 2,9% -hasta 10.857 millones- debido a que la previsión de liquidación del ejercicio de 2023 disminuye en un 46,4%.

El conselleiro de Facenda también ha llamado la atención acerca de que Galicia seguirá "sen endeudamento neto por segundo ano consecutivo".

La inflación bajará al 2,4% por segundo año consecutivo

Paralelamente, ha reiterado el cuadro macroeconómico ya avanzado en los últimos días. La Xunta actualiza el crecimiento de Galicia al 2,1% en 2024, por encima del 1,8% estimado inicialmente. Prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) aumente un 1,8% en 2025. De esta forma, el Gobierno autonómico encadenará cinco años consecutivos de crecimiento.

Además, baja la tasa de paro al 9,2% en 2024 -la previsión era del 9,7%-, que se quedará en el 9,1% en 2025. Resalta que desciende del 10% por primera vez en 15 años.

En lo tocante a la inflación, Corgos apunta a una "moderación" en su crecimiento en lo que va de año, con una previsión de cerrar el 2024 con una subida de precios media del 3,4%. Estima que el IPC bajará hasta el 2,4% en 2025.

BNG observa un "teito de gasto raquítico e insuficiente"

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón ha denunciado que este techo de gasto es "raquítico" e "insuficiente" para afrontar los "grandes desafíos do País" y los "problemas reais da xente real".

"Este teito de gasto é o día da marmota da propaganda e as receitas fracasadas do Partido Popular" con el fin de "tapar a realidade" de un techo de gasto "insuficiente".

Pontón sostiene que "nin é histórico, nin o máis alto" si se analiza "en euros constantes" por la inflación, puesto que harían falta 350 millones más para alcanzar el nivel que suponían las cuentas gallegas de 2009.

Avisa de que, si la Xunta prevé "volver á senda de recortes", "non conten co BNG". Y es que este límite de gasto "non vai servir para solucionar os problemas dos galegos", como que Galicia sea la segunda comunidad con menos inversión en atención primaria, expone.

"Nova mostra de estabilidade institucional"

En su toma de la palabra, Patricia Iglesias (PSdeG) ha identificado este techo de gasto como "unha nova mostra da estabilidade institucional da que goza Galicia; da estabilidade financeira, que permite un desenvolvemento económico e social sen precedentes na nosa historia; e de coherencia política, porque é o primeiro paso para aprobar o orzamento que permitirá desenvolver os compromisos que adquirimos coas galegas e galegos nas últimas eleccións autonómicas".

Y es que la diputada socialista advierte de que Galicia crece menos que la media española, a la vez que aumenta más el paro en tasa interanual en el segundo trimestre de 2024 y tiene la mayor inflación del país.

Patricia Iglesias ha censurado el "ilusionismo fiscal" de la Xunta de beneficiar a rentas altas y tan solo hacer una reducción "cosmética" de impuestos para gente del común.

En cambio, el portavoz del Grupo Popular, Alberto Pazos Couñago, ha valorado que este sea el techo de gasto más alto en la historia de Galicia pese a la "frustración" que eso le genera a la oposición, a la que acusa de ser "cómplice" del "atraco contra el bolsillo de los ciudadanos españoles que no viven en Cataluña".

El popular ha aprovechado su intervención para reprochar al BNG que esté junto a países como Rusia, China o "el Gobierno de España" que han felicitado el "pucherazo" en Venezuela. "Los gallegos están abochornados", espeta.

El diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha dado cuenta de la abstención de su grupo. Ha afirmado que, al igual que los esclavos en la antigua Roma iban con Julio César para susurrarle que era mortal, él hará lo mismo con el conselleiro para decirle: "Acuérdate de la provincia de Ourense".

Previamente, tras una ovación de los populares al conselleiro de Facenda, Ojea ha hecho una petición al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, para acotar la "duración máxima" de aplausos en el hemiciclo, los cuales hacen "alterar" la duración de los plenos.

Críticas de la Xunta al "infame" acuerdo PSOE-ERC

Además, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos ha dedicado parte de su discurso a cargar contra el "infame" preacuerdo entre el PSOE y ERC para investir al socialista Salvador Illa como president de la Generalitat a cambio de un concierto económico para Cataluña.

Denuncia que ese pacto entre PSOE y ERC "dispone de los recursos de todas las comunidades autónomas" y "altera el sistema de financiación", de modo que "atenta contra los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y capacidad tributaria", además de que "todos los principios de la Lofca (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades) son quebrantados".

Asimismo, Corgos carga contra el concierto para Cataluña "rebaja las transferencias de nivelación" y se ciñe a un acuerdo "bilateral" entre una comunidad y el Estado. A esto se suma que introduce un principio de ordinalidad por el que Cataluña "no puede tener menos financiación que otra comunidad con menor capacidad tributaria", y es que "cambia el sistema tributario".