Muere una persona tras sufrir un accidente con su tractor en Carballo (A Coruña)

Una persona ha fallecido este miércoles por la mañana tras sufrir un accidente con un tractor en Carballo. El siniestro tuvo lugar alrededor de las 9:30 horas en la carretera AC-413, a la altura de Sofán.

Fue un particular quien dio la voz de alarma al 112 Galicia para informar del accidente. En un primer momento se planteó la posibilidad de que la persona que viajaba en el vehículo agrícola estuviese atrapada, aunque esta circunstancia fue descartada poco después por los equipos movilizados.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos y la Policía Local de Carballo para atender la emergencia.

Pese a la intervención de los servicios sanitarios, no pudieron hacer nada por salvar la vida de la persona accidentada, cuyo fallecimiento fue confirmado en el propio lugar del siniestro.

La Guardia Civil de Tráfico se hizo cargo de las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.