Fallece una mujer tras sufrir problemas para salir del agua en una playa de Camariñas (A Coruña)

Una mujer ha fallecido este jueves en la playa de Lago, en Camariñas, después de sufrir dificultades para salir del agua. Las personas que se encontraban en el arenal consiguieron rescatarla y comenzaron a practicarle los primeros auxilios, aunque finalmente no fue posible salvarle la vida.

El 112 Galicia recibió la llamada de un particular alrededor de las 17:30 horas. Según explicó, la mujer tenía problemas para salir del agua y varias personas ya habían conseguido sacarla y trataban de reanimarla.

La central de emergencias informó inmediatamente a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el lugar el helicóptero medicalizado con base en Santiago. Pese a los esfuerzos realizados, los servicios sanitarios no pudieron evitar el fallecimiento.

En el operativo también fueron movilizados la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Camariñas.

Rescatada una senderista en Camelle

Este jueves se produjo además otro incidente en el municipio. Una mujer resultó herida mientras realizaba una ruta por Camelle y tuvo que ser rescatada por los Bomberos de Cee.

El 112 Galicia recibió el aviso poco después de las 15:10 horas. Un particular explicó que se habían equivocado durante la ruta y habían terminado en una zona de rocas, donde su madre introdujo un pie en un agujero y quedó imposibilitada para continuar.

El lugar tampoco era accesible para el vehículo sanitario, por lo que los Bomberos de Cee utilizaron una camilla para rescatar a la mujer y trasladarla hasta el punto en el que esperaba una ambulancia.