Extinguido el incendio de Laxe y Vimianzo (A Coruña), que ha calcinado más 220 hectáreas
El fuego se originó en las localidades por separado y terminó confluyendo en un solo foco
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El incendio que afectaba a los municipios de Laxe y Vimianzo desde el pasado sábado ha quedado extinguido este martes a las 14:00 horas. El fuego comenzó en dos puntos separados, por una parte en la parroquia vimianzesa de Salto a las 20:16 horas del sábado y por otra en la parroquia laxense de Nande a las 21:55 horas.
El incendio afectó finalmente a una superficie total de 228,58 hectáreas, de las cuales 177,8 hectáreas correspondían a monte arbolado y las 50,78 hectáreas restantes a monte raso.
Para su extinción se han desplazado, de forma acumulada y conjunta, cuatro técnicos, 56 agentes, 69 brigadas, 62 motobombas, cinco palas, cuatro unidades técnicas de apoyo, tres helicópteros y un avión. Al mismo tiempo, el MITECO ha enviado un avión anfibio y un equipo de prevención integral de incendios.
Aparte de este incendio, la Costa da Morte registró en la noche del sábado otro fuego en Zas, en la parroquia de Carreira, que ha quemado 3,7 hectáreas y permanece controlado desde la tarde del domingo. Hasta allí han acudido un técnico, cinco agentes, cuatro brigadas, dos motobombas y una pala.