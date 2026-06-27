Trasladada en helicóptero una persona tras quedar atrapada bajo un tractor en Carballo (A Coruña)

Un joven tuvo que ser evacuado en helicóptero medicalizado este sábado tras resultar herido en un accidente con un tractor en el municipio de Carballo. El suceso ocurrió en una finca privada situada en la parroquia de Cances, donde la víctima quedó atrapada bajo el vehículo agrícola.

La alerta se recibió en el 112 Galicia poco antes de las 11:40 horas, después de que un particular informase de que un joven había sido atropellado por un tractor y permanecía inconsciente bajo el vehículo. A partir de ese momento se activó un amplio dispositivo de emergencias.

El Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago, mientras que también acudieron al lugar efectivos de los Bomberos de Carballo, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.

Según la información recabada por los equipos de intervención, el accidente se produjo cuando el conductor descendió del tractor sin dejarlo correctamente inmovilizado. El vehículo comenzó a desplazarse por la finca y terminó arrollando al propio joven, que quedó atrapado bajo él.

Cuando los bomberos llegaron al lugar, la víctima ya había sido liberada. Tras recibir la primera asistencia sanitaria, fue estabilizada y trasladada en el helicóptero medicalizado al hospital de referencia para continuar con su atención.