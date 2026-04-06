Declarado un incendio forestal en Caión, en A Laracha (A Coruña)

Este martes a media mañana se ha declarado un incendio forestal en el ayuntamiento coruñés de A Laracha, concretamente en la parroquia de Caión. Por el momento se desconoce la magnitud de las hectáreas calcinadas.

El 112 recibió la alerta sobre las 12:15 horas de esta mañana y dieron el aviso a la Consellería de Medio Rural. Asimismo, está provocando una gran humareda en una jornada en la que Galicia está experimentando altas temperaturas fuera de lo habitual para la época del año.

Hasta el lugar se han desplazado brigadas de bomberos dependientes de Medio Rural que trabajan en controlar las llamas.