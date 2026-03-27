Extinguido el incendio forestal en A Laracha (A Coruña), que afectó a 33,5 hectáreas de terreno

Un efectivo de la UME, durante la intervención en Chandrexa de Queixa el pasado verano de 2025 Brais Lorenzo / Efe.

El incendio declarado este jueves por la tarde en el municipio coruñés de A Laracha ha quedado extinguido en las primeras horas de la pasada madrugada, según ha informado hoy la Consellería do Medio Rural. En total, el fuego afectó a unas 33,5 hectáreas de terreno.

El fuego se inició pasadas las 16:00 horas de este jueves en la parroquia de Caión, y acabó afectando a 19,5 hectáreas de monte arbolado y 14 hectáreas de monte raso. Las llamas quedaron extinguidas pasada la medianoche, a las 00:49 horas.

Para su extinción se movilizaron un total 5 agentes, 9 brigadas, 8 motobombas, una pala y 3 helicópteros.

Desde la consellería do Medio Rural recuerdan que el teléfono 085 está a disposición de los ciudadanos en caso de que detecten algún incendio, y que también hay un teléfono anónimo y gratuito, el 900 815 085, para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria.