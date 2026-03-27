Un efectivo de la UME, durante la intervención en Chandrexa de Queixa el pasado verano de 2025

Un efectivo de la UME, durante la intervención en Chandrexa de Queixa el pasado verano de 2025 Brais Lorenzo / Efe.

Costa da Morte

Extinguido el incendio forestal en A Laracha (A Coruña), que afectó a 33,5 hectáreas de terreno

Los bomberos consiguieron controlar las llamas a primera hora de esta madrugada

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El incendio declarado este jueves por la tarde en el municipio coruñés de A Laracha ha quedado extinguido en las primeras horas de la pasada madrugada, según ha informado hoy la Consellería do Medio Rural. En total, el fuego afectó a unas 33,5 hectáreas de terreno.

Archivo - Bomberos trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal en Cervo, a 5 de noviembre de 2025, en Cervo, Lugo, Galicia (España)

El fuego se inició pasadas las 16:00 horas de este jueves en la parroquia de Caión, y acabó afectando a 19,5 hectáreas de monte arbolado y 14 hectáreas de monte raso. Las llamas quedaron extinguidas pasada la medianoche, a las 00:49 horas.

Para su extinción se movilizaron un total 5 agentes, 9 brigadas, 8 motobombas, una pala y 3 helicópteros.

Desde la consellería do Medio Rural recuerdan que el teléfono 085 está a disposición de los ciudadanos en caso de que detecten algún incendio, y que también hay un teléfono anónimo y gratuito, el 900 815 085, para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria.