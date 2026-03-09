Alertan del destrozo de las vallas del cierre perimetral de Monte Neme y denuncian falta de control

La plataforma Salvemos Cabana alerta del destrozo de las vallas del cierre perimetral de dos balsas mineras de Monte Neme, entre Carballo y Malpica, y denuncia falta de control y vigilancia por parte de la Xunta.

En un comunicado que recoge Europa Press, afea que esta "vandalización" de la valla "vuelve a dejar en evidencia las 'garantías' de seguridad establecidas por la Xunta en el Monte Neme".

Salvemos Cabana indica que, a finales de 2019, la Administración gallega pagó a Tragsa en ejecución subsidiaria un total de 147.168 euros para, entre otras tareas, instalar 1,5 kilómetros de malla metálica en el perímetro de esta zona de la concesión Reconquista, "que de poco han servido ante la falta de vigilancia del complejo extractivo en la cumbre del monte, que mantiene numerosos puntos de riesgo carentes de las más elementales medidas de protección".

Advierte además de que esta malla metálica "está permitiendo la entrada a una zona con taludes de gran altura que suponen un peligro evidente para las personas".

Agrega que la normativa establece que corresponde a la Administración autonómica "mantener un control continuo" sobre el cumplimiento de las normas de seguridad en estos recintos mineros, "realizando las inspecciones que sean pertinentes y verificando, tantas veces como sea necesario, el estado de las instalaciones".

Recuerda el abandono durante años de la Xunta de Monte Neme, un problema que ve "un desgraciado ejemplo de las consecuencias que puede tener la distancia entre la ley y su aplicación real, revelando que su eficacia depende de la voluntad política, de la dotación de recursos y de la rapidez de la actuación administrativa".