Apecco rechaza la adjudicación a TRAGSA de las obras de la vía Hospital-Brens en Dumbría (A Coruña)

La Asociación de Empresarios de la Construcción de A Coruña (APECCO) manifiesta su rechazo ante la decisión de encargar directamente a TRAGSA las actuaciones en la DP-2302 en el tramo que une Hospital y Brens, en Dumbria (A Coruña) en lugar de someter el proyecto a un proceso de licitación pública abierto y competitivo, según comunicado de la propia Deputación de A Coruña, entidad licitadora de la obra.

Desde APECCO señalan entender que la contratación pública debe regirse por los principios de transparencia, concurrencia y libre competencia, garantizando que todas las empresas constructoras tengan la oportunidad de participar en igualdad de condiciones. Sin embargo, exponen que el uso de los medios propios constituye una excepción a estos principios, por lo que su uso debe de estar fuertemente justificado.

Según explican en un comunicado, esto es así porque limita la pluralidad empresarial, reduce la competencia real y puede suponer un sobrecoste para la Administración. En este caso, hay que destacar que el presupuesto de esta adjudicación ha pasado de 0,8 millones en el año 2021, a 1,7 millones, con este tipo de encargo, en el año 2026.

En esta línea desde la asociación recuerdan que, tanto la CNMC como el Tribunal de Cuentas, han alertado en informes recientes del abuso de los encargos a medios propios en sectores y ámbitos que exceden el objeto social para el que fueron creados, desplazando injustificadamente al sector privado. Además, la Confederación Nacional de la Construcción ha señalado el impacto negativo de este tipo de prácticas sobre el empleo y la actividad de la construcción, especialmente en un contexto de encarecimiento de costes y falta de mano de obra.

El sector de la construcción representa un pilar estratégico en la economía gallega, tanto por su aportación al PIB como por el importante volumen de empleo que genera de forma directa e indirecta. Por ello, insisten en que en la provincia de A Coruña, la actividad constructora ha demostrado en repetidas ocasiones su capacidad de ejecutar con solvencia proyectos de gran envergadura, incorporando innovación, sostenibilidad y eficiencia en cada obra.

"Privar al sector de la posibilidad de participar en proyectos de relevancia como el que nos ocupa, implica un golpe a la competitividad y al tejido productivo, afirmaciones que defendió recientemente el propio Presidente de la Diputación de A Coruña en su intervención en un desayuno organizado por APECCO el pasado mes de Mayo",denuncian.

Desde la organización quieren subrayar que la comunicación entre la entidad y Vías y Obras de la Deputación de A Coruña, departamento responsable de esta encomienda de gestión, es fluida y constante. "Además, la Diputada responsable de este negociado conoce profundamente el tejido empresarial de la provincia, ya que formó parte de la directiva de APECCO, por lo que entendemos que tanto ella como su departamento son conocedores de que el sector de la construcción cuenta con capacidad más que suficiente para responder en tiempo y forma a obras de esta naturaleza", señalan.

Prueba de ello es la concurrencia existente en todos los procesos de licitación , en los cuales se presentan una media de veinticinco empresas. Por ello, se considera que no es necesario recurrir a una medida excepcional, como es el encargo a medios propios, y que lo más adecuado hubiera sido abrir un proceso de licitación pública, que asegurase la concurrencia y la transparencia.

Por ello, tanto APECCO, en este caso, como el resto de las organizaciones del sector en Galicia, apelan a todas las administraciones para que reconsideren las adjudicaciones de esta naturaleza, y de las que denuncian, últimamente, se está abusando en esta provincia, con ejemplos tan destacados como las obras del borde litoral de la ría del Burgo, y opten por un procedimiento abierto que garantice igualdad de oportunidades, eficiencia en el gasto público y generación de riqueza y empleo en el territorio.