La Xunta recibe 11 ofertas para las obras de ampliación de la autovía de la Costa da Morte

La Xunta ha informado de que ha recibido 11 ofertas de empresas para la ejecución de las obras de prolongación de la autovía de la Costa da Morte, en el tramo entre Santa Irena, en el municipio coruñés de Vimianzo, y la carretera AC-432. El Gobierno gallego invertirá un total de 36,3 millones de euros en el tramo de 5,8 kilómetros.

Además, la administración autonómica recibió 13 ofertas para el contrato de servicio para el control y vigilancia, seguimiento ambiental y arqueológico, y coordinación de la seguridad y salud de la obra, licitado por 1,3 millones de euros.

Con esta actuación se prolongará el tramo de autovía de la Costa da Morte que se puso en funcionamiento en el año 2016, con casi 28 km libres de peaje que comunican los municipios de Carballo, Coristanco, Cabana de Bergantiños, Zas y el término municipal de Vimianzo, hasta Santa Irena.

La nueva intervención abarca 5,8 nuevos kilómetros de carretera, hasta la intersección con la AC-432, que comunica Vimianzo y Camariñas. Este tramo se construirá sobre un trazado con parte del movimiento de tierras ya ejecutado.

Dentro de las obras se incluyen la construcción de 2 enlaces y la previsión de un tercero, 3 viaductos, 6 pasos superiores, 3 pasos inferiores y 6 obras de drenaje. También se construirá un viaducto sobre el río Vimianzo, que permitirá el cruce de la vía sobre esta zona, entre los puntos kilométricos 7+005 y 7+249.