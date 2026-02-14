Una lancha arde de madrugada en el puerto de Camariñas (A Coruña)

Los bomberos de Cee (A Coruña) acudieron esta madrugada al municipio coruñés de Camariñas para sofocar un incendio en una lancha amarrada en el puerto. Por suerte, el incidente se saldó sin heridos.

Según el 112, sobre las 3:40 horas de la madrugada un particular alertó de que una lancha se encontraba ardiendo en el puerto. Durante la llamada, el alertante señaló que salía una "importante" humareda.

Los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitaron la acción de Salvamento Marítimo, del Servizo de Gardacostas de Galicia, de los Bomberos de Cee, de la Guardia Civil y de los voluntarios de Protección Civil de Camariñas.

A su llegada, los bomberos trabajaron hasta sofocar las llamas, y una vez finalizado el operativo confirmaron que la embarcación ardió casi por completo y que no se vio afectada la zona del motor.