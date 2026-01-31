Revienta una balsa minera de Monte Neme, que arrastra piedras y colapsa una carretera del monte coruñés

La rotura de una balsa de la antigua mina de Monte Neme, situado entre los municipios coruñeses de Malpica y Carballo, ha provocado el arrastre de grandes cantidades de agua, piedras y matojos y ha terminado colapsando una carretera cercana, que permanece cortada.

Según informa Europa Press, el vial afectado es el que conecta Malpica con la parroquia de Razo (Carballo), en el punto que une Leiloio con Aviño. Según informa el alcalde malpicán, Eduardo Parga, maquinaria trabaja actualmente para abrirla y poder reanudar el tráfico.

La rotura de contención de la balsa provocó que saliese el agua que contenía ladera abajo, en base a la información proporcionada por el 112 y el regidor malpicán. Este suceso se ha producido en un contexto en el que la Xunta estaba actualmente trabajando en el proyecto de regeneración de la explotación minera de Monte Neme.

En este caso, no se han producido más daños que las consecuencias materiales causadas por el arrastre. No fue así una década atrás, cuando se produjo el colapso de otra de las balsas de forma más próxima a las casas.