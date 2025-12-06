Investigan a un hombre por un presunto delito de falsificación documental en Carballo (A Coruña)

La Guardia Civil, a través del departamento de Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Arteixo, está investigando a un varón como presunto autor de un delito de falsificación de documento público en Carballo.

La investigación, que se abrió tras conocer el Instituto Armado la posible inclusión de personas en listados de batidas de jabalíes a las cuales no acudieron, ha recabado datos del supuesto delito tras dos meses de pesquisas.

Según informa Europa Press, la Guardia Civil ha verificado la presencia de cuatro personas en las listas de batidas en un Terreno Cinegético Ordenado (Tecor) que no asistieron a ellas.

El jefe de batida es, según el Instituto Armado, el responsable del cumplimiento del documento oficial de carácter administrativo que informa de los participantes en estas actividades. Y, en los cuatro casos mencionados, es "la misma persona" la que figura como jefe de batida.

Por todo ello, la Guardia Civil investiga a este varón como presunto autor de un delito de falsificación de documento público.