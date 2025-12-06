Desarticulada en Carballo (A Coruña) una banda especializada en el robo de motos de cross y enduro

Desarticulado en Carballo (A Coruña) una banda especializada en el robo de motos de cross y enduro Guardia Civil

La Guardia Civil de Carballo ha desarticulado a un grupo criminal especializado en el robo de motos de cross y enduro dentro del marco de la operación escapa2. Cinco personas han sido detenidas y otras tres están siendo investigadas, entre ellas, un menor de edad.

La operación comenzó a raíz de las denuncias interpuestas por tres personas perjudicadas por varios robos en junio de este año. Los afectados aseguraron que tras haber puesto a la venta sus motocicletas en una página de compra-venta de segunda mano online contactaron con ellos personas interesadas.

Una vez acordado el precio de venta de las mismas, explica la Guardia Civil, estas personas les indicaban que residían en la localidad de Carballo, lugar en donde se efectuaría la venta. Tras encontrarse, los supuestos compradores solicitaban hacer una prueba para verificar su estado, aprovechando esta para abandonar el lugar sin abonarlas.

Aunque solo denunciaron tres personas, los agentes pudieron constatar que más personas se vieron afectadas siguiendo el mismo modus operandi.

Este consistía en que los presuntos compradores conminaban a los propietarios a trasladarse a un punto de la localidad de Carballo, cambiando la misma en el último momento por un punto próximo al núcleo de viviendas conocido como “Monte del Carmen”.

Una vez que se encontraban vendedor y comprador, el segundo le solicitaba hacer una prueba para verificar el estado de la motocicleta, en caso de que el vendedor tuviese reticencias, le solicitaba subir a la misma y encenderla para escuchar el sonido del motor, en ambos casos el resultado era que el supuesto comprador emprendía la huida del lugar a toda velocidad con la motocicleta en dirección al citado núcleo de viviendas, peligrando en varias ocasiones la integridad del vendedor al intentar detener la marcha.

Si el vendedor lograba acceder al núcleo poblacional, algún residente se ofrecía a recuperar la moto a cambio de entre 600 y 1.500 euros.

Además, durante la investigación, los agentes pudieron confirmar que los teléfonos facilitados por los supuestos compradores corresponden a personas de León y Valencia, que desconocían la existencia de este uso fraudulento. La investigación continúa abierta. Ahora, los cinco detenidos se enfrentan a un delito de estafa, otro de extorsión y un tercero de pertenencia a grupo criminal.