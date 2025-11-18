Muere un hombre en un accidente de tractor en Vimianzo (A Coruña)

Un hombre ha fallecido en un accidente de tractor ocurrido esta tarde de martes en el municipio coruñés de Vimianzo.

Según informa el 112 Galicia y recoge Europa Press, varios alertantes avisaron de que la víctima había caído con su tractor en una huerta de su propiedad en un percance calificado de fortuito.

Los hechos ocurrieron en la Rúa da Torre pasados unos minutos de las 17:00 horas, según testigos presenciales.

Fueron avisados, entre otros, Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guarda Civil y Policía Local.

Tras acudir rápidamente a la llamada, no pudieron hacer nada por la vida del varón.