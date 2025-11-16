A juicio 11 acusados por tráfico de droga en la Costa da Morte (A Coruña) entre 2007 y 2010

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el próximo miércoles a 11 acusados de tráfico de drogas en varios municipios de la Costa da Morte. Para una decena de ellos, la Fiscalía pide 4 años y 6 meses, mientras que para el acusado restante, con el agravante de reincidencia, solicita una pena de 10 años y 6 meses.

Según recoge el escrito fiscal, este último encausado, en colaboración con otro de los acusados, mantenían entre 2007 y 2010 una relación comercial con una tercera persona que se encargaba de suministrar hachís y cocaína para que luego el primero las distribuyera en la zona de Cee, Corcubión y otros municipios de Costa da Morte.

El primero encargaba este segundo nivel de distribución del material comprado a otras personas de la zona, entre ellas cinco de los acusados, tal y como consta en las escuchas policiales realizadas, que recogen conversaciones de estos; en ocasiones, con otros individuos de identidad desconocida.

A su vez, los mencionados proveían de sustancias estupefacientes para traficar con ellas a otros tres investigados. Los seguimientos policiales, que dejaron constancia de varias entregas, permitieron identificar al total de 11 acusados.

En base a estos hechos, la Fiscalía pide para todos los acusados una pena de 4 años y 6 meses y una multa del doble del valor de la droga incautada, que asciende a un importe de 210.553 euros.

Además, en el caso del encargado de suministrar las sustancias estupefacientes a gran parte de encausados, que ya había sido condenado por otro delito de tráfico de drogas, el ministerio público eleva su petición en 6 años más, lo que resulta un total de 10 años y 6 meses.