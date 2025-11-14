Investigada una vecina de Vimianzo (A Coruña) por robar joyas y dinero en la vivienda en la que trabajaba

La Guardia Civil investiga a una vecina de Vimianzo (A Coruña) a la que atribuye el hurto de dos anillos de oro y 400 euros en efectivo en la vivienda en la que trabajaba como asistenta.

Según ha informado la Comandancia, la investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Ponteceso. Allí la víctima comunicó que alguien le había sustraído dos 'sellos' de oro valorados en mil euros cada uno, y 400 euros en efectivo.

Las pesquisas permitieron identificar a la supuesta autora de ese hurto, una vecina de Vimianzo que realizaba labores de asistencia en la vivienda de la persona denunciante. Los agentes lograron recuperar las joyas y devolverlas a sus legítimos propietarios.