Aprobado el proyecto de trazado de prolongación de un nuevo tramo de la autovía de la Costa da Morte

El Consello de la Xunta ha aprobado ayer el proyecto de trazado de prolongación de la autovía de la Costa da Morte entre Santa Irena, en Vimianzo, y la carretera AC-432.

Según recoge Europa Press, el Gobierno gallego convocará los actos expropiatorios para, a continuación, licitar las obras antes de que termine el año, por un presupuesto de más de 36,1 millones de euros.

Se trata de ejecutar un nuevo tramo de 5,5 kilómetros de longitud hasta la intersección con la vía AC-432, que comunica Vimianzo y Camariñas.

La intervención en este nuevo tramo incluirá la construcción de dos enlaces y la previsión de un tercero, tres viaductos, seis pasos superiores, tres pasos inferiores y seis obras de drenaje.