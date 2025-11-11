El Parador de Muxía (A Coruña) amplía su período de apertura a diez meses al año

El Parador de Turismo Costa da Morte amplía su período de apertura y permanecerá abierto durante diez meses al año, reforzando su papel como motor económico y social de la comarca.

De esta forma, el establecimiento reducirá a solo dos meses, frente a los tres meses actuales, el cierre de temporada. El anuncio lo ha realizado hoy la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, de visita en el Parador de Muxía.

Con esta ampliación del tiempo de actividad, Paradores da respuesta a una demanda del tejido socioeconómico de la comarca. "El Parador Costa da Morte, inaugurado en 2020, se ha consolidado como un motor de desarrollo y un revulsivo para la comarca. Somos plenamente conscientes de su impacto positivo en la zona y, por ello, queremos seguir apostando por él", ha anunciado Raquel Sánchez.

Así, la presidenta ha explicado que, tras el análisis de la situación, "hemos decidido que el Parador solo cerrará dos meses por temporada, en lugar de tres". Esto supone "una muestra clara de nuestra confianza en este proyecto, en Muxía y en todo lo que representa", ha manifestado.

Asimismo, Sánchez ha anunciado además una inversión superior al medio millón de euros en el establecimiento de Muxía, que se destinarán a la renovación de los interiores y las zonas comunes y la instalación de placas fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica y agua caliente sanitaria.

"Con ello, reforzamos nuestra apuesta por la eficiencia energética, la sostenibilidad y la mejora continua del confort para nuestros clientes", ha concluido.