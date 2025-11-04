Desmantelado un grupo que utilizaba explosivos para la pesca marítima en Corcubión (A Coruña)

La Guardia Civil ha desmantelado un grupo dedicado presuntamente a la pesca marítima con artefactos explosivos, en el marco de la operación Encaixe, desarrollada por el Grupo de Información de la Comandancia de A Coruña y el Servicio Marítimo Provincial (SMP).

La investigación se ha saldado con la detención de siete personas, acusadas de un delito contra la flora y la fauna y otro de tenencia ilícita de explosivos.

La operación, tutelada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión, se inició el pasado mes de abril, cuando surgieron sospechas de que una embarcación de pesca profesional con base en Corcubión utilizaba métodos prohibidos para su actividad.

Las pesquisas de los agentes confirmaron la supuesta utilización de explosivos durante las labores de pesca, una práctica que pone en grave riesgo el ecosistema marino y la seguridad de los tripulantes.

Según la investigación, los detenidos almacenaban los artefactos en un garaje y los trasladaban posteriormente al puerto, donde los ocultaban en distintos puntos cercanos al atraque de la embarcación.

Para dificultar la labor policial, variaban de forma periódica el lugar de ocultación y cambiaban los puntos de salida, minimizando el riesgo de ser descubiertos.

Momentos antes de zarpar, uno de los tripulantes subía los explosivos a bordo, mientras el resto realizaba labores de contravigilancia.

La maniobra se llevaba a cabo con la embarcación encendida y sin amarras, lo que les permitiría huir de inmediato o destruir pruebas en caso de detectar la presencia de las fuerzas de seguridad.