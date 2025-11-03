Continúan en la UCI tres de los heridos en el accidente de tráfico del sábado en Carballo (A Coruña)

Tres de los seis heridos tras la colisión de dos vehículos en el municipio coruñés de Carballo este sábado permanecen ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del CHUAC. Asimismo, uno de ellos ha sido dado de alta.

Así lo han confirmado este lunes, día 3 de noviembre, fuentes del complejo hospitalario consultadas por Europa Press, que han informado de que están en la UCI tres personas en estado grave, M.R.M., de 39 años de edad, J.S.R.M., de 45 años y P.P.V., de 34 años.

Por otra parte, está hospitalizada en planta otra persona en estado menos grave, E.F.V., 31 años, y ha sido dada de alta otra, L.A.D., de 28 años de edad. En el accidente también resultó implicado un menor de edad, del que no se aportan datos.

La Central de Emergencias tuvo constancia del accidente en torno a las 20:00 horas del pasado sábado a través del aviso de un teléfono móvil. Minutos después, un particular contactó con el 112 para informar de un choque grave entre dos coches en la AC-418, entre los puntos kilométricos 2 y 3, a la altura de Goiáns.

De esta manera, se activó un operativo en el que participaron el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Carballo, el GES de Ponteceso, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local, además de los efectivos de Protección Civil.

Por su parte, el 061 movilizó una ambulancia asistencial de SVA, cuatro ambulancias asistenciales de SVB y personal sanitario del PAC de Carballo.

Una vez en el punto, fue necesario el material de excarcelación para liberar a cinco personas: dos de uno de los vehículos y tres del otro. Con todo, cinco de los heridos fueron trasladados al Hospital de A Coruña y uno al Hospital Materno Infantil Teresa Herrera.