Imagen de archivo de la salvamar 'Regulus', de Salvamento Marítimo, durante un rescate.

Imagen de archivo de la salvamar 'Regulus', de Salvamento Marítimo, durante un rescate. Salvamento Marítimo

Costa da Morte

Remolcan a dos veleros tras sufrir una interacción con orcas cerca de cabo Vilán (A Coruña)

La operación fue coordinada por el Centro de Fisterra

Más noticias: Controlado un incendio en Fisterra (A Coruña) que afecta a más de 20 hectáreas

Publicada

Salvamento Marítimo tuvo que remolcar a dos veleros, de manera simultánea, tras sufrir una interacción con orcas a nueve millas de cabo Vilán, en A Coruña.

Daniel Pérez (BNG), nuevo alcalde de Carballo

La operación, que fue coordinada por el Centro de Fisterra, movilizó a la Salvamar Regulus para remolcar a un catamarán que tenía dañado el timón, según informa Europa Press.

Asimismo, la Salvamar Altair se hizo cargo de un velero que tenía el timón imperativo y sufrió una pequeña vía de agua controlada tras la interacción con los cetáceos.