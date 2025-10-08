El detenido por el atropello de Cee (A Coruña), en libertad: circulaba sin puntos en su carnet

El conductor responsable de un atropello mortal el pasado lunes en Cee (A Coruña) circulaba sin puntos en su carnet de conducir. Por ello, la Guardia Civil le imputa un total de tres delitos: homicidio por imprudencia, abandono del lugar del accidente y delito contra la seguridad vial.

Tras una investigación contrarreloj, donde se logró determinar la identificación del vehículo implicado, los investigadores realizaron una reconstrucción para valorar la velocidad a la que circulaba.

Con estos datos, los agentes del Instituto Armado procedieron a la detención del varón en su domicilio en la localidad de Fisterra.

Tras pasar a disposición judicial esta mañana, la jueza del Tribunal de Instancia de Corcubión en su plaza nº2, ha acordado la puesta en libertad, dado que el fiscal no solicitó su ingreso en prisión.

No obstante, le ha impuesto la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes, la privación del permiso de conducir hasta que finalice el proceso y la retención del pasaporte.