Detenido el presunto autor del atropello mortal en Cee (A Coruña)
La previsión es que pase mañana a disposición judicial. La investigación ha sido asumida por el Equipo de Investigación de Siniestros
La Guardia Civil ha confirmado la detención en las últimas horas del presunto autor del siniestro vial que ocasionó la muerte de un varón en Cee, en A Coruña, tras ser atropellado.
La previsión del Instituto Armado es que mañana pase a disposición judicial tras concluir las primeras pesquisas.
La investigación ha sido asumida por el EIS, Equipo de Investigación de Siniestros, adscrito a la zona de Santiago de Compostela.
Los hechos tuvieron lugar en la Avenida de Fisterra, en la AC-445. Fueron varios testigos los que alertaron al 112 Galicia, pero a la llegada de los servicios de emergencia nadie esperaba en el lugar. Los profesionales solo pudieron certificar su fallecimiento.