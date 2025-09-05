Detenido en A Laracha (A Coruña) por robar herramientas a sus vecinos de los cobertizos

La Guardia Civil del Puesto Principal de Arteixo ha detenido a un vecino de A Laracha como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza, tras una investigación iniciada por la denuncia de varios afectados.

Los hechos se produjeron en la zona rural del municipio, donde los perjudicados alertaron de que alguien había accedido a sus alpendres y sustraído del interior diversas herramientas de trabajo.

Tras varias pesquisas, los agentes lograron identificar al sospechoso y localizar los efectos robados. Durante la operación de detención, un familiar del arrestado fue sorprendido cuando intentaba deshacerse de las herramientas arrojándolas a un monte cercano. Por ello, también se le investiga como presunto autor de un delito de encubrimiento.

Las herramientas recuperadas han sido puestas a disposición de sus legítimos propietarios, mientras que el detenido y el investigado deberán responder ante la autoridad judicial por los hechos.