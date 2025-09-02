Detenido un vecino de Mazaricos como presunto autor de un incendio forestal en Zas (A Coruña)

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Corcubión, ha detenido a un vecino de Mazaricos como presunto autor de un delito de incendio forestal por negligencia grave.

Los hechos se remontan al pasado 6 de agosto, cuando se originó un incendio en la localidad de Prudenza, en el municipio de Zas. El fuego llegó a reproducirse el día 9 debido a las condiciones meteorológicas de la zona.

Ante esta situación, la Guardia Civil abrió una investigación con el objetivo de esclarecer las causas e identificar al posible responsable. Tras las pesquisas realizadas, los agentes comprobaron que en la finca donde se inició el incendio se habían llevado a cabo labores agrícolas con maquinaria.

Una inspección de dicha maquinaria reveló que carecía de los elementos de retención de chispas exigidos por la normativa vigente en materia de prevención y defensa contra incendios forestales.

Una vez identificada la persona que la utilizaba, se procedió a su detención como presunto responsable del siniestro.

El detenido, junto con las diligencias practicadas, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Corcubión.

La Guardia Civil recuerda que durante la época de peligro alto es obligatorio que tractores, máquinas y vehículos pesados que trabajen en zonas forestales o de influencia forestal estén provistos de dispositivos de retención de chispas en los tubos de escape, así como del equipamiento necesario para la extinción de incendios.

Los incendios forestales, subraya el cuerpo, no solo arrasan la flora y la fauna, sino que también ponen en riesgo la vida de las personas y sus bienes. Por ello, se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana y a la máxima precaución en el uso de maquinaria agrícola.

Cualquier actividad sospechosa o información relacionada con un incendio puede comunicarse a la Guardia Civil a través del teléfono 062 o mediante los canales habituales de denuncia.