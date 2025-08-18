Fallece una persona ahogada tras ser rescatada del agua en Fisterra (A Coruña)

Playa de A Langosteira, en Fisterra. Turismo de Galicia.

Un hombre falleció ayer en la playa de A Langosteira, en Fisterra (A Coruña) tras ahogarse en el agua, tal y como ha informado el servicio de emergencias centralizado 112 Galicia.

La central recibió comunicación del suceso alrededor de las 18:00, cuando un particular alertó que había sido rescatada una persona del agua y que necesitaba asistencia sanitaria.

Por ello, se contactó con el servicio 061, que movilizó el helicóptero con base en Santiago, aunque a pesar de los múltiples esfuerzos no pudieron evitar el fallecimiento del varón.

Hasta el lugar se desplazaron también efectivos de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil de Fisterra.