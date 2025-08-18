Fallece una persona ahogada tras ser rescatada del agua en Fisterra (A Coruña)
Los servicios médicos hicieron lo posible por reanimarla, pero no fue posible tras ser rescatada en la playa de Langosteira
Un hombre falleció ayer en la playa de A Langosteira, en Fisterra (A Coruña) tras ahogarse en el agua, tal y como ha informado el servicio de emergencias centralizado 112 Galicia.
La central recibió comunicación del suceso alrededor de las 18:00, cuando un particular alertó que había sido rescatada una persona del agua y que necesitaba asistencia sanitaria.
Por ello, se contactó con el servicio 061, que movilizó el helicóptero con base en Santiago, aunque a pesar de los múltiples esfuerzos no pudieron evitar el fallecimiento del varón.
Hasta el lugar se desplazaron también efectivos de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil de Fisterra.