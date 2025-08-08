Camariñas (A Coruña) pide a la Xunta cisternas para abastecer de agua la zona alta del municipio

El Concello de Camariñas ha solicitado a la Xunta la autorización para el suministro de cisternas para abastecer de agua la zona alta del municipio. La alcaldesa del municipio, Sandra Insua, asegura que esta petición se debe al "aumento de población en la época estival y el incendio de la última semana".

Insua ha explicado en declaraciones a Europa Press que la petición "no se debe" a que la Xunta incluyese Camariñas entre los municipios en prealerta por escasez de agua. Si el Gobierno gallego lo autoriza, el concello recibiría tres cisternas a la semana de 70 toneladas, que permitirán abastecer zonas como la de Portela y Arou.

La Xunta activó ayer la prealerta por escasez moderada de agua en 20 ayuntamientos gallegos. Esta medida se activó en los sistemas del río Lérez, en Pontevedra, así como en el río Grande, en Camariñas (A Coruña). Los municipios afectados son:

En Pontevedra: Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, Marín, Meaño, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra y Sanxenxo

En A Coruña: Cabana de Bergantiños, Camariñas, Laxe, Muxía, Vimianzo y Zas

El incendio de Camariñas, controlado

La Consellería de Medio Rural ha explicado que el incendio de Xaviña, en Camariñas, está controlado desde las 07:16 horas de ayer jueves. El fuego comenzó a las 16:57 horas del martes y fue preciso decretar la Situación 2 hasta las 19:58 horas del miércoles.

Las últimas estimaciones apuntan a que afecta a una superficie de unas 50 hectáreas. Los medios movilizados hasta ahora para extinguir el incendio fueron tres técnicos, 23 agentes, 25 brigadas, 20 motobombas, tres palas y cuatro helicópteros, así como efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).