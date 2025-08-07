Controlados los incendios de Pontedeume y Camariñas (A Coruña) después de arrasar 110 hectáreas

Bomberos de A Coruña en Corme Aldea colaborando en la extinción de un incendio @bombeiroscoruna

A última hora de la tarde de este miércoles, en Corme Aldea (Ponteceso) y Xaviñas (Camariñas), la Xunta desactivó la situación 2 tras desaparecer el riesgo para las viviendas.

Sin embargo, no fue hasta esta mañana cuando se dieron por controlados ambos incendios. Después de que se iniciaran las llamas en la tarde del martes, las siguientes horas fueron una auténtica pesadilla para los vecinos, especialmente para los de Corme Aldea.

Se quedaron sin luz, incomunicados, y muchos tuvieron que ser desalojados sin saber cuándo podrían regresar a sus casas, o si estas resistirían el avance del fuego. Finalmente, pudieron volver en cuestión de horas.

Al mediodía del miércoles, y después de que el incendio arrasara hasta 60 hectáreas en la localidad de Ponteceso, la Xunta y el alcalde, José Manuel Mato, comunicaron que el fuego había sido estabilizado, aunque continuaban las labores de refresco para evitar rebrotes.

A las 9:00 horas de esta mañana, la Xunta dio por controlados los focos de Camariñas y Ponteceso.

Nuevo incendio en As Pontes

Pocos minutos después de controlar los incendios de Corme Aldea y Xaviñas, la Xunta activó un nuevo incendio forestal en el concello coruñés de As Pontes de García Rodríguez, en la parroquia de Freixo, que según las últimas estimaciones afecta ya a unas 20 hectáreas.