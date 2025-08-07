Abanca desplegó su oficina móvil en Ponteceso (A Coruña) para los afectados por los incendios

Abanca ha informado de que desplegó en la tarde de este jueves su servicio de oficina móvil en Corme, en Ponteceso (A Coruña), para ofrecer "plena atención financiera de urgencia", tras el incendio que ha afectado a la localidad.

Según traslada en un comunicado, el banco ha desplegado este servicio como apoyo a su oficina, la única de un banco en esta población, que temporalmente se ha visto afectada por la falta de suministros básicos para poder operar con normalidad.

El despliegue "en tiempo récord" de este servicio, remarca la entidad, va a facilitar las gestiones financieras en este entorno, en un momento en que muchos servicios están por restablecerse. Fundamentalmente, se busca simplificar el acceso al efectivo, pero también atender otras necesidades urgentes.

Específicamente, se busca facilitar las operaciones de las personas mayores que más problemas pueden tener para desplazarse a otras localidades, y de los negocios, que se encuentran en plena campaña de verano.

La oficina móvil se ubicó en la Praza da Ribeira en horario de 16:30 a 18:30 horas.

Las dos oficinas móviles de las que dispone el banco atendieron el pasado año a 18.300 clientes y no clientes en 17 poblaciones y recorrieron más de 85.000 kilómetros.