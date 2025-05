Vídeo: Una ballena de casi 9 metros sorprende en Fisterra (A Coruña) a un grupo de buzos

Navegar por la Costa da Morte te regala imágenes de la naturaleza que no se ven en cualquier otro lugar. No es raro ver delfines dando saltos por la superficie, pero no todos los días uno se encuentra con una ballena de casi 9 metros a tan poca distancia. Esa suerte la tuvo un grupo de buzos que este jueves se toparon con un ejemplar en la zona de Fisterra.

El centro Buceo Finisterre compartió en redes sociales estas impactantes imágenes con sus seguidores. "Cuando íbamos en ruta para la inmersión en las islas Lobeiras tuvimos una gran sorpresa: avistamos una ballena aliblanca", relatan. Explican que lo habitual es que esta especie se aleje de los humanos y de los barcos, pero esta no: "Estuvo observándonos alrededor del barco durante unos quince minutos".

En las imágenes se puede ver cómo la filman desde la superficie, pero también sumergidos. Sin ningún temor, el grupo de expertos detuvo la embarcación y disfrutó de la compañía de la ballena. Algo que no se ve todos los días. "Qué bonita é!", no paraban de repetir.

A pesar de que el grupo de exploradores está acostumbrado a interactuar con todo tipo de especies marinas, son plenamente conscientes de que el rorcual aliblanco es una presencia excepcional en estas aguas, y que momentos como este hacen que el respeto por el océano crezca todavía más.