La alcaldesa de Camariñas (A Coruña) se disculpa por un comentario homófobo: "No era mi intención"

La alcaldesa de Camariñas (A Coruña), Sandra Ínsua, se ha disculpado con la portavoz municipal del PP, Paula Mouzo, después de haber proferido en el último pleno pleno la expresión "ir al paredón", pero niega que este comentario tuviese una intención homófoba por su parte.

En un comunicado recogido por EuropaPress, después de que el Grupo Municipal Popular exigiese unas disculpas públicas, la regidora socialista ha lamentado si su comentario "pudiese resultar ofensivo" para Mouzo: "Esa no era mi intención".

"Lo que no voy a aceptar es que se diga que la alcaldesa de Camariñas profirió insultos homófobos ya que eso no es cierto. Mi forma de entender la vida y mis valores van en contra radicalmente de cualquier actitud homófoba y creo que todos los que me conocen lo saben", ha subrayado.

La polémica surgió en el marco de un debate sobre la situación financiera provocada por el Servizo de Atención no Fogar (SAF). En este punto, Mouzo (PP) afeó políticas del presidente estatal, Pedro Sánchez, a quien se refirió como "padre político" de la alcaldesa. "Era mejor que fuera tuyo que mío. Tú eres de Pedro Sánchez... Si no, vas a tener que ir al paredón", replicó la regidora.

Después de que la portavoz popular denunciase que esta frase suponía una amenaza y un insulto homófobo, la alcaldesa lo niega y asegura que buscaba enfrentarse a los "ataques" de la concejala del PP: "Simplemente respondí dejando claro que yo padre solo tengo uno y que, por otro lado, todas y todos deberíamos estar agradecidos de que quien gobierne sea Pedro Sánchez y no Vox y el PP ya que, si no, atendiendo a los ejemplos que por desgracia estamos viendo por el mundo adelante, por su condición social podría acabar en el paredón".

"Es cierto que no fue mi mejor intervención porque, aunque pienso que mis palabras no pueden interpretarse como un insulto homófobo de ningún modo, entiendo que usar un argumento así para expresar esa realidad puede resultar duro", añade Ínsua.

Dicho esto, la alcaldesa destaca que, "gracias a las políticas" del Gobierno central, España es "un país libre" donde todos tienen "los mismos derechos". "Lo que está sucediendo en Estados Unidos, Francia o Alemania debe hacer que nos demos cuenta de que, si no abandonamos la confrontación, España será el siguiente país donde la ultraderecha gane terreno, imponiendo su pensamiento radical y sus políticas que limitan los derechos de las personas", explica la socialista.

Por último, Ínsua lamenta que, "debido al fragor del debate", esta "reflexión" que hace ahora no saliese de su boca "con las palabras más oportunas". "Para bien y para mal, soy una persona muy directa, sin filtros, pero nunca me consideraré una persona homófoba", concluye la regidora de Camariñas.