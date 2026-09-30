Desarticulan en Ribeira (A Coruña) un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas con cinco detenidos

La Guardia Civil y la Policía Nacional de Ribeira han desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en el municipio. El dispositivo se saldó con cinco personas detenidas, dos de las cuales han sido enviadas a prisión, así como con la incautación de más de 200 gramos de cocaína y heroína de elevada pureza.

El operativo conjunto, desarrollado por efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de A Coruña y de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Comisaría de Policía Nacional de Ribeira, permitió "la completa desarticulación" de una red delictiva dedicada a la adquisición, preparación y distribución de sustancias estupefacientes en el concello de Ribeira.

La investigación comenzó hace meses a raíz de la previa desarticulación de un punto de venta que suministraba heroína a diversos vendedores secundarios dedicados al menudeo en la comarca de Barbanza. Los agentes, a partir de la información obtenida, centraron sus dispositivos en una vivienda de la parroquia de Palmeira, donde detectaron "actividad continuada".

Los implicados recibían partidas de cocaína y heroína para someterlas a procesos de manipulación y corte, con lo que incrementaban el rendimiento de las sustancias antes de su dosificación. La vivienda se convirtió de esta forma en uno de los centros de expendio más activos de la zona, manteniendo una constante afluencia de compradores.

Registro, detenciones e incautaciones

El pasado 17 de septiembre, se procedió a la fase de explotación del operativo mediante la ejecución simultánea de mandamientos judiciales de entrada y registro en dos domicilios utilizados por el entramado. Policía Nacional y Guardia Civil colaboraron en las actuaciones, interviniendo de forma coordinada.

Ante la agresividad y el perfil violento de los miembros del grupo (les habían intervenido previamente dos armas de fuego), los investigadores contaron con el refuerzo operativo de unidades tácticas, especialistas de seguridad ciudadana y servicios de guías caninos. La intervención sincronizada de ambos cuerpos permitió neutralizar cualquier contingencia y proceder al aseguramiento inmediato de ambos inmuebles.

Operativo para desarticular un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en Ribeira. Guardia Civil / Policía Nacional

En el transcurso de los registros y durante las distintas fases de la investigación, los agentes incautaron más de 200 gramos de cocaína y heroína de elevada pureza. Esta cantidad habría permitido la elaboración de más de 2.500 dosis para su venta al por menor, con una estimación económica cercana a los 25.000 euros.

Los agentes también intervinieron 1.070 euros en billetes fraccionados procedentes de las transacciones efectuadas. En las dependencias se hallaron, además, recortes plásticos y diverso utillaje específico destinado a la manipulación, corte y envasado de las dosis individuales.

Los policías y los guardias civiles también recuperaron dos vehículos que figuraban como sustraídos. Ambos tenían las placas de matrícula dobladas y alteradas con el propósito de dificultar la acción inspectora de las fuerzas de seguridad.

Las diligencias instruidas por estos hechos, junto con los cinco detenidos, han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Ribeira. La autoridad judicial competente decretó el ingreso en prisión provisional para los dos presuntos cabecillas de la red delictiva, mientras que los restantes tres arrestados quedaron a disposición del procedimiento.