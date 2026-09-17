Desmantelan un punto de venta de drogas en Boiro (A Coruña): dos personas, a prisión

El coche abandonado por los detenidos en una zona de monte próxima Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 56 años y una mujer de 36 en Boiro (A Coruña) como presuntos autores de varios delitos después de una investigación que ha permitido desarticular un punto de venta continuado de drogas en el municipio.

Los dos arrestados, ambos vecinos de Boiro, están investigados como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, atentado contra agentes de la autoridad y delitos contra la seguridad vial.

La investigación comenzó después de que los agentes detectasen la supuesta reactivación de un punto de distribución de sustancias estupefacientes por parte de los dos implicados, que ya contaban con antecedentes por hechos similares. La Guardia Civil puso entonces en marcha un dispositivo para acreditar las ventas continuadas a consumidores finales.

Embistieron el vehículo policial y huyeron

Durante una de las intervenciones se produjo uno de los momentos más relevantes de la operación. Según informa la Guardia Civil, los sospechosos embistieron el vehículo policial para evitar el alto de los agentes y emprendieron una huida a gran velocidad.

Posteriormente abandonaron el turismo en una zona de monte próxima. Poco después, los agentes localizaron a los dos sospechosos a bordo de un segundo vehículo, momento en el que fueron interceptados y detenidos.

Durante la inspección, la Guardia Civil intervino 60 dosis de heroína, 31 de cocaína, 26 de hachís y cuatro de marihuana, todas ellas preparadas para su supuesta venta. También se localizaron diferentes útiles empleados para la manipulación de las sustancias y más de 1.400 euros en efectivo.

Los agentes comprobaron además que la mujer que conducía uno de los vehículos carecía de permiso de conducción.

Las diligencias y los dos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Ribeira, que decretó para ambos el ingreso en prisión sin fianza.