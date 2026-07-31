Muere en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) un joven tras salirse de la vía y chocar contra un muro

Efectivos desplazados hasta el accidente de tráfico en el que falleció un joven. Bomberos de Boiro

Un conductor de 28 años ha perdido la vida este viernes de madrugada tras salirse de la vía y chocar contra el muro de una casa en el municipio coruñés de A Pobra do Caramiñal. Los hechos se produjeron de madrugada y los primeros indicios apuntan a que el joven no llevaba puesto el cinturón de seguridad, según ha explicado la Guardia Civil a Europa Press.

Un particular llamó al 112 Galicia sobre las 01:20 horas de este viernes para informar de que un vehículo había impactado contra una vivienda a la altura del kilómetro 31 de la AC-305, en Posmarcos. El alertante informó a los servicios de emergencia de que en el interior había una persona que parecía estar atrapada.

El 061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Boiro y Ribeira, Protección Civil y los servicios de mantenimiento de la carretera fueron avisados de lo ocurrido.

Los bomberos pudieron retirar a la persona del interior del coche sin necesidad de excarcelarla. Los profesionales sanitarios, por su parte, le practicaron maniobras de reanimación en el lugar, aunque finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La Guardia Civil investiga lo ocurrido para esclarecer los hechos.