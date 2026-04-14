Aparece un cadáver en el puerto de Ribeira (A Coruña): estaba encadenado y sumergido

Ribeira ha amanecido este martes con un trágico suceso. El cuerpo sin vida de un hombre ha sido localizado encadenado y sumergido en el puerto alrededor de las 07:00 horas.

Las circunstancias de lo ocurrido están siendo investigadas. La Policía Nacional espera los resultados de la autopsia para conocer las causas del fallecimiento, así como las diligencias.

El hallazgo se produjo coincidiendo con la marea baja, cuando el cuerpo fue localizado entre las escaleras del puerto y un barco. La persona que lo encontró vive en el buque junto al que fue localizado.

Los bomberos de Ribeira, trasladados a bordo de una lancha de Salvamento Marítimo, usaron una cizalla para liberar al fallecido. El operativo contó con la participación de agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional.

Fuentes de la Cofradía de Pescadores de Ribeira señalan que la sensación de inseguridad en el puerto ha ido en aumento, por lo que sería necesario tomar medidas, y lamentan el "trágico" suceso ocurrido este martes.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha avanzado por su parte que tratan de identificar al hombre fallecido y ha pedido "dejar trabajar a la policía".

Blanco ha confirmado que "no se descarta ninguna hipótesis", desde una muerte violenta con participación de terceros hasta un suicidio, según declaraciones a medios recogidas por Europa Press.