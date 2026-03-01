Un ciclista resulta herido grave tras una caída en Ribeira (A Coruña)

Un ciclista ha resultado herido de gravedad y tuvo que ser evacuado en ambulancia tras sufrir una caída en Ribeira.

Según informa el 112 Galicia, fue un particular quien, a las 13:30 horas de hoy, solicitó asistencia sanitaria para un ciclista que quedó inconsciente, tras sufrir una caída de la bicicleta cuando circulaba por la DP-6705, kilómetro 0,8, en Oleiros, en el Ayuntamiento de Ribeira.



Hasta el lugar se desplazaron profesionales del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Ribeira, la Policía Local y los efectivos del GAEM y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad. También fueron informados los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.



Una vez en el punto, los Bomberos comunicaron que el ciclista había sido evacuado en ambulancia por el personal sanitario.