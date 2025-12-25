Nochebuena trágica en Rianxo (A Coruña): fallece un exconcejal del PP tras un accidente de tráfico

Un varón ayer por la noche en un accidente de tráfico ocurrido en la DP-3301, en el kilómetro 1, a su paso por Rianxo. El siniestro se produjo cuando, por causas que se investigan, el vehículo impactó primero contra la entrada de un garaje y después contra una farola.

El aviso llegó al 112 Galicia a las 21:35 horas, cuando un particular informó de que el conductor parecía inconsciente dentro del coche. Inmediatamente, se activó a los servicios sanitarios del 061, a los Bombeiros de Boiro, a la Garda Civil, a la Policía Local y a Protección Civil, que acudieron al lugar para atender la emergencia.

A su llegada, los equipos constataron que la persona ya había fallecido y se encontraba atrapada en el vehículo, por lo que fue necesario utilizar material de excarcelación para liberar el cuerpo.

Los Bombeiros explicaron que, aunque se desconocen los detalles exactos del accidente, el impacto contra el garaje y la farola habría sido decisivo en la gravedad del siniestro.

La víctima fue concejal del PP

El ayuntamiento de Rianxo ha confirmado que el fallecido era Francisco Rubio Vicente, que fue concejal del Partido Popular en la corporación en la anterior legislatura. Ocupó el número 3 de las listas.