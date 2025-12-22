Tres personas resultan intoxicadas por monóxido de carbono en una vivienda en Boiro (A Coruña)

Tres personas de una misma familia han resultado intoxicadas por monóxido de carbono en la madrugada de este lunes en una vivienda en Boiro (A Coruña) a causa de una fuga de gas en un calentador.

Según informa el 112 Galicia y recoge Europa Press, fue el padre el primero en darse cuenta de la posible fuga de gas, por lo que decidió desconectar el calentador y una estufa de gas de su vivienda, situada en el lugar Aldea de Arriba, en Castro.

Con todo, el personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 contactó con el 112 Galicia para informar de que estaban en el centro de salud con dos personas afectadas por intoxicación y que una tercera estaba en el domicilio esperando por la ambulancia.

Asimismo, se informó a los Bomberos de Boiro, a los agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local, así como a los efectivos del Servizo Municipal de Protección Civil de la localidad.