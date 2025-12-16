Trasladadas al hospital cuatro personas tras un choque múltiple en Boiro (A Coruña)

Cuatro personas tuvieron que ser trasladadas este martes, 16 de diciembre, tras un accidente de tráfico en el que se vieron implicados seis vehículos en la AG-11, a la altura del kilómetro 28, a su paso por Lampón, en el Concello de Boiro (A Coruña).

Los hechos se produjeron alrededor de las 08:15 horas, cuando un particular alertó al 112 Galicia de que un vehículo se había salido de la vía y había chocado contra la mediana. Pocos minutos después, varias personas alertaron de que, a consecuencia de este primer siniestro, otros vehículos colisionaron contra el coche accidentado.

De inmediato, desde la sala de operaciones del 112 Galicia se activaron los recursos necesarios, informando al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Boiro, a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local, así como a los efectivos de Protección Civil.

Segundo indicaron los equipos desplazados al lugar, finalmente fueron seis los vehículos implicados y cuatro personas resultaron heridas, siendo trasladadas al centro hospitalario de referencia con diversas consideraciones clínicas.