Heridas dos personas en un accidente de tráfico en Boiro (A Coruña)

Dos personas han resultado heridas este martes tras salirse de la carretera y chocar con el coche contra un poste de la luz en Boiro.

Según Europa Press en base a información del 112, una de ellas estaba atrapada y fue liberada por los bomberos del parque comarcal situado en la localidad. Minutos después de la 1:00 horas, un particular informó al servicio de emergencias de un accidente de tráfico en el lugar de Nine, en Cespón (Boiro).

El único coche afectado, con dos ocupantes, se había salido de la vía y acabó derribando parcialmente un poste de la luz. Mientras, una de las personas estaba liberada y accesible y la otra permanecía atrapada en el interior.

Los Bomberos de Boiro confirmaron que fue necesario proceder con su excarcelación. Finalmente, ambos heridos fueron atendidos por el personal sanitario desplazado al lugar a bordo de dos ambulancias.

En este operativo han participado Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos, el Servicio Municipal de Protección Civil de Boiro, Guardia Civil de Tráfico y los servicios de mantenimiento de la carretera.