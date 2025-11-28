La Audiencia absuelve a un acusado por un intento de homicidio en Ribeira (A Coruña) ante falta de pruebas

La Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto hoy al hombre acusado de intentar matar a otro en el interior de un edificio de Ribeira en abril de 2022.

La sección sexta del tribunal considera acreditado que la víctima recibió un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente, un impacto que le causó lesiones potencialmente mortales y que, según los magistrados, supusieron "un riesgo vital grave".

No obstante, la sala concluye que no existen pruebas directas ni indiciarias suficientes para atribuir la agresión al sospechoso.

La declaración de la víctima, que inicialmente se valoró como prueba de cargo, presentó inconsistencias y falta de persistencia en la identificación del presunto agresor, lo que debilitó su credibilidad durante el juicio.

La resolución destaca además que la investigación no logró aportar indicios concluyentes, como restos de ADN o grabaciones de cámaras de seguridad, que permitieran vincular al acusado con el ataque.

Ante esta ausencia de elementos probatorios, el tribunal decidió absolverlo del delito de homicidio en grado de tentativa.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.